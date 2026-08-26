FORMELLO - Lazio, la ripresa: Gattuso punta il Genoa. Out Dele e Marusic

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Ripresa in campo dopo Bologna e un giorno di riposo. È iniziata la preparazione per il Genoa: la Lazio è tornata ad allenarsi in mattinata, sarà così fino alla rifinitura di sabato. Venerdì però lo farà davanti ai propri tifosi (ore 18), quando il centro sportivo aprirà le porte per la prima volta quest'estate.

Al Dall'Ara Gattuso ha perso Dele-Bashiru (lesione di primo grado, circa venti giorni di stop) e Marusic, entrambi per problemi ai flessori. Domenica non ci saranno. Cataldi ne avrà ancora per 45 giorni: il suo rientro è slittato definitivamente dopo il controllo effettuato a Barcellona. Resta in dubbio invece Sutalo, che sta risolvendo un infortunio ai gemelli e in condizioni non ottimali. È out anche Pellegrini, così come Gigot e Patric.

Lunedì almeno si sono rivisti Isaksen e Nuno Tavares, recuperati e a disposizione di Gattuso. In panchina c'era pure Romagnoli, ritrovato in extremis ma con il futuro in dubbio. Dal mercato è arrivato Pinamonti: contro il Genoa al massimo andrà in panchina. Ha salutato Artistico, passato al Padova. È in uscita anche Ratkov: per lui c'è il Siviglia. In settimana scatteranno le prove tattiche per chiarire le scelte dell'Olimpico.