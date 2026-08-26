Brocchi: "Frattesi un acquisto top per la Lazio. Aveva bisogno di..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, Christian Brocchi ha parlato di Davide Frattesi, passato dall'Inter alla Lazio. Un trasferimento necessario secondo l'ex centrocampista di Milan e Lazio, forse anche un po' tardivo. Di seguito le sue parole:

"Ho avuto la fortuna di allenare Frattesi, ci sentiamo sempre, parliamo spesso della sua cresccita. Lui è un giocatore forte, ha consapevolezza, secondo me aveva bisogno di andare via dall'Inter, forse anche un po' in ritardo rispetto a quanto di grande ha fatto, soprattutto due stagioni fa. Per la Lazio, dal punto di vista tecnico e caratteriale, è un acquisto top".