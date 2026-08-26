Atalanta, Scalvini elogia Sarri: "Quando un mister è convinto..."

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Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di ritorno dei playoff della UEFA Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv.

Tra i vari temi affrontati, il difensore bergamasco ha parlato anche dell'impatto che ha avuto Maurizio Sarri come nuovo tecnico della Dea. Di seguito le sue parole:

"Quando un mister è molto convinto delle proprie idee trasmette sempre fiducia e sicurezza. Lui è un mister tranquillo e sicuro di quello che fa: la convinzione del suo calcio mi ha trasmesso tanta sicurezza".