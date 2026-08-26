Ex Lazio, è il compleanno di Pancaro: gli auguri della società

26.08.2026 22:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Ex Lazio, è il compleanno di Pancaro: gli auguri della società
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Giuseppe Pancaro, ex calciatore della Lazio, spegne ogni 55 candeline. Per l'occasione, la società biancoceleste ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un messaggio dedicato all'ex difensore:

"Tanti auguri a Giuseppe Pancaro!

Compie oggi 55 anni l`ex difensore biancoceleste Giuseppe Pancaro.

Con la Lazio dal 1997 al 2003, Pancaro ha conquistato uno Scudetto, 2 Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. 

Nella Capitale vanta 220 presenze e 7 reti, due di queste (entrambe contro l`Inter, ndr), decisive per la vittoria del campionato 1999/2000".

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.