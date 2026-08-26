Calciomercato Lazio | Cancellieri in uscita? Il Parma si fa sotto: i dettagli

26.08.2026 22:49 di  Daniele Rocca  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Calciomercato Lazio | Cancellieri in uscita? Il Parma si fa sotto: i dettagli
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CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo aver chiuso l'acquisto Pinamonti, è ora di pensare alle uscite. Nessuno è incedibile, anche chi è stato impiegato con maggiore regolarità può rientrare nelle operazioni. È il caso anche di Matteo Cancellieri, che a sorpresa potrebbe lasciare Formello.

Nelle ultime ore si è fatto sotto il Parma, club che conosce bene avendo trascorso la stagione 2024/2025 in prestito in Emilia. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, quindi non può partire con la formula del prestito.

I due club stanno quindi cercando una soluzione per una cessione a titolo definitivo: l'esterno potrebbe partire per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Già nella giornata di giovedì potrebbero arrivare importanti novità sul suo futuro.

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Daniele Rocca
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Daniele Rocca
Quanto sarebbe bello scrivere solo di quello che ami? Ho iniziato qui nel 2013 e non ho più smesso. Non mi vergogno di dire che vivo per lei. La Lazio sono io, siamo noi.