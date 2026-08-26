Calciomercato Lazio | Pellegrini vuole restare: il punto della situazione
CALCIOMERCATO LAZIO - L'assenza contro il Bologna, le parole di Gattuso che la motivava parlando di infortunio, infine l'indiscrezione de Il Messaggero che riportava ci fossero delle questioni disciplinari dietro la decisione del tecnico di tenere l'ex Juve fuori dalla Lazio vista al Dall'Ara. Anche la permanenza del difensore sembrava essere in bilico, con un susseguirsi di voci relative a una sua possibile (o probabile) partenza.
A pochi giorni dalla fine del mercato, con un contratto in scadenza e, soprattutto, con un ingaggio pesante, lo scenario di una cessione non sembrava poter essere certamente scartato. Soluzione che, però, non avrebbe ricevuto il via libera da parte del giocatore.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, Pellegrini vuole rimanere a Roma e giocare con la Lazio in quella che sarà la sua ultima stagione in biancoceleste. Il contratto che lo lega al club scadrà il prossimo 30 giugno. A quel punto, si libererà a parametro zero.
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