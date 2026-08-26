Calciomercato Lazio | Belahyane, altra possibilità. Ma dipende da Cataldi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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CALCIOMERCATO LAZIO - In molti lo davano in partenza, ma Belahyane rimane a Formello. Salvo clamorose sorprese, l'ex centrocampista del Verona è stato tolto dal mercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro del marocchino è ancora nella Capitale.

Il motivo è duplice. Da una parte è una scelta dettata dalla necessità: Cataldi è ancora fuori per i postumi dell'operazione dovuti alla pubalgia, non è ancora chiaro quando possa rientrare. Anche Dele-Bashiru è finito ko. Attualmente Belahyane è l'unica reale alternativa in mediana. Ci sono i giovani Farcomeni, Galassi e Przyborek, ma nessuno è realmente pronto per il livello della Serie A.

L'altro fattore è quello legato all'età: Reda è un classe 2004 quindi non occupa posti in lista Serie A: tenerlo non implica nessun sacrificio per quelli che sono i parametri dettati dalla Lega. Dopo i flop con Baroni prima e Sarri poi, Belahyane ha una nuova chance per cambiare la sua storia nella Lazio.

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