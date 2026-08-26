Calciomercato Lazio | Romagnoli, il futuro è (ancora) a Roma? Le ultime

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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CALCIOMERCATO LAZIO - Per la seconda sessione di calciomercato di fila, Alessio Romagnoli potrebbe rivedere i propri piani per il futuro. Sia in inverno che a inizio luglio, era praticamente certo di trasferirsi all'Al-Sadd. Le cose, però, sono andate diversamente. In inverno, l'affare saltò all'ultimo. E il copione si è replicato negli ultimi mesi, dopo che lo stesso giocatore aveva salutato i tifosi in più occasioni.

Archiviato il mancato trasferimento in Qatar, il difensore aveva ricevuto il corteggiamento di Maurizio Sarri volato all'Atalanta, ma anche quest'eventualità sembra esser tramontata. Le ultime notizie, raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, parlano di un Romagnoli che, all'80%, rimarrà a Roma, giocherà nella Lazio di Gattuso e a fine stagione, quando terminerà il contratto, saluterà definitivamente il mondo biancoceleste.

Una vera e propria manna dal cielo per il tecnico che, arrivato nella Capitale, era convinto di dover rinunciare, nella stessa sessione di mercato, sia a Gila (andato poi al Milan) che a Romagnoli. Per quest'ultimo - ad oggi - è più vicina la permanenza che la cessione.

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