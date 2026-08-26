Calciomercato Lazio | Ratkov-Siviglia, avanti senza sosta: affare da 15 milioni

26.08.2026 22:57 di  Daniele Rocca  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Calciomercato Lazio | Ratkov-Siviglia, avanti senza sosta: affare da 15 milioni

CALCIOMERCATO LAZIO - Dietro Dia, e adesso anche a Pinamonti. Non c'è più spazio per Ratkov, che in questi otto mesi alla Lazio non è mai riuscito a dimostrare il proprio valore. Scelte degli allenatori e limiti tecnici, è ora di guardare altrove.

Per il centravanti serbo si era fatto avanti il Southampton, rifiutato due volte, poi le sirene della Bundesliga. E infine il Siviglia, attualmente in netto vantaggio sulla concorrenza. Come raccolto dalla nostra redazione, si sta cercando l'intesa sulla formula.

Gli spagnoli chiedono il prestito con diritto di riscatto, la Lazio vorrebbe inserire l'obbligo a 15 milioni legato al raggiungimento di alcuni obiettivi, più di quanto è stato pagato per prelevarlo dal Salisburgo. Le parti sono a lavoro e si risentiranno nelle prossime ore per sbloccare l'affare.

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Daniele Rocca
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Daniele Rocca
Quanto sarebbe bello scrivere solo di quello che ami? Ho iniziato qui nel 2013 e non ho più smesso. Non mi vergogno di dire che vivo per lei. La Lazio sono io, siamo noi.