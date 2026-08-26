Calciomercato Lazio | Ratkov-Siviglia, avanti senza sosta: affare da 15 milioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Dietro Dia, e adesso anche a Pinamonti. Non c'è più spazio per Ratkov, che in questi otto mesi alla Lazio non è mai riuscito a dimostrare il proprio valore. Scelte degli allenatori e limiti tecnici, è ora di guardare altrove.

Per il centravanti serbo si era fatto avanti il Southampton, rifiutato due volte, poi le sirene della Bundesliga. E infine il Siviglia, attualmente in netto vantaggio sulla concorrenza. Come raccolto dalla nostra redazione, si sta cercando l'intesa sulla formula.

Gli spagnoli chiedono il prestito con diritto di riscatto, la Lazio vorrebbe inserire l'obbligo a 15 milioni legato al raggiungimento di alcuni obiettivi, più di quanto è stato pagato per prelevarlo dal Salisburgo. Le parti sono a lavoro e si risentiranno nelle prossime ore per sbloccare l'affare.

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