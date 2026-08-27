Lazio, dubbi sull'allenamento a porte aperte: continua la protesta dei tifosi

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio riapre le porte di Formello: domani alle 18 i tifosi potranno assistere all’allenamento, in quella che sarà la prima apertura al pubblico dall’inizio della preparazione.

Un’iniziativa che arriva però nel pieno della contestazione a Lotito e che, sui social, non ha suscitato particolare entusiasmo. La linea della tifoseria resta quella dei mesi scorsi: sostegno alla squadra, distanza dalla società. Nemmeno la vittoria di Bologna ha cambiato il clima, come confermano il calo degli abbonamenti e il deserto dell’Olimpico contro il Mantova.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a pesare sono anche le modalità della riapertura, arrivata dopo settimane di porte chiuse a Formello. Difficile, quindi, aspettarsi domani le folle delle sedute aperte del passato. La contestazione resta legata alla gestione del club e non ai risultati: resta da capire quanti tifosi sceglieranno di tornare a Formello.