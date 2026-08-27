Lazio, occasione dal Liverpool. Dall'Inghilterra: "Piace Elliott". I dettagli

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CALCIOMERCATO LAZIO - Gli ultimi giorni di mercato si aprono porte che non pensavi si sarebbero potute aprire, anche solo fino a pochi giorni prima. Molti club attendono il rush finale per strappare l'acquisto al miglior prezzo e per sfruttare le occasioni che si presentano. La Lazio non sarà da meno.

Non è detto che Pinamonti sarà l'ultimo colpo del club biancoceleste. In Inghilterra, il giornalista Pete O'Rourke parla di un interesse della Lazio per Harvey Elliott, centrocampista offensivo del Liverpool. Oltre alla Lazio, altri club avrebbero mostrato interesse per il classe 2003. Tra queste c'è anche il Napoli.

Quella di Elliott può essere un'occasione, anche perché non rientra più nei piani dei Reds. Nell'ultima stagione, durante il prestito all'Aston Villa, ha collezionato appena 11 presenze tra tutte le competizioni, siglando un solo gol.