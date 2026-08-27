Lazio, ecco Pinamonti: quale numero di maglia ha scelto

Andrea Pinamonti è un nuovo calciatore della Lazio. Il club biancoceleste ha annunciato l’arrivo dell’attaccante ex Sassuolo con un comunicato in cui viene reso noto anche il numero di maglia scelto dal calciatore. Pinamonti indosserà la numero 9, lasciata libera da Pedro che l’aveva indossata dalla stagione 21/22 allo scorso anno.

Prima di Pinamonti e di Pedro la 9 era stata sulle spalle di tanti calciatori della Lazio: da Rocchi a Chinaglia, passando per Bianchi, Di Canio, Corradi, Fiore, Salas, Signori, Casiraghi, Boksic, Winter, Riedle, Amarildo, D’Amico, Giordano e tanti altri.

Per Pinamonti si tratta invece di un ritorno alla numero 9, che aveva indossato al Sassuolo nelle stagioni 22/23 e 23/24 e che aveva prima ancora indossato con l’Inter Primavera. Nelle ultime stagioni in Emilia aveva invece la 99.