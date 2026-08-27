Lazio, il Sassuolo saluta Pinamonti: "Bomber solido, grazie Andrea!" - VD
27.08.2026 10:15 di Simone Locusta
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Andrea Pinamonti è il nuovo centravanti della Lazio. Il Sassuolo ha salutato il calciatore tramite i propri profili social. Di seguito il video pubblicato dai neroverdi, accompagnato dalla descrizione che recita: "Bomber solido e puntuale. Riferimento sicuro in campo. Decisivo in tante vittorie neroverdi. Grazie Andrea!".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.