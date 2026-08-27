Lazio | Romagnoli (ad oggi) rimane, l'Atalanta è sullo sfondo: cosa può cambiare

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Alessio Romagnoli è una montagna russa, un saliscendi tra permanenza e addio che cambia molto rapidamente. Sembrava a un passo dalla cessione, prima in Qatar e poi all'Atalanta. La situazione continua a essere instabile.

Come vi abbiamo raccontato, al momento il centrale biancoceleste è vicino alla permanenza. Ad oggi, infatti, ci sono altissime probabilità che Alessio rimanga a disposizione di Gattuso per il suo ultimo anno di contratto con la Lazio.

Sullo sfondo, però, rimane l'opzione Atalanta. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il club allenato da Sarri potrebbe riaffacciarsi alle porte di Formello e affondare il colpo se dovvessero concretizzarsi le cessioni di Kolasinac e Ahanor (piace molto al Chelsea). Dal canto suo, Romagnoli gradirebbe non poco un ricongiungimento con il Comandante.