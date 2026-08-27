Calciomercato Lazio | Cancellieri, un club di A spinge per chiudere: i dettagli
Potrebbe muoversi qualcosa nei prossimi giorni in uscita in casa Lazio. Attenzione in particolare a Cancellieri, come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri sondato dal Parma anche se apparentemente senza successo.
Non solo i gialloblu: diversi i club interessati all’esterno della Lazio. Dalla Fiorentina al Bologna, ma soprattutto il Genoa che nelle ultime ore starebbe provando a mettere a segno l’assalto decisivo.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Genoa sarebbe in pressing per Cancellieri “e vuole provare a chiudere nelle prossime ore: si attende l’ok definitivo del giocatore“. Attende il Genoa e attende anche la Lazio, che in caso di partenza dell’esterno potrebbe tornare sul mercato, con Zhegrova proposto in queste ore.