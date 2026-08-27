Calciomercato Lazio | Cancellieri, un club di A spinge per chiudere: i dettagli

27.08.2026 11:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Cancellieri, un club di A spinge per chiudere: i dettagli

Potrebbe muoversi qualcosa nei prossimi giorni in uscita in casa Lazio. Attenzione in particolare a Cancellieri, come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri sondato dal Parma anche se apparentemente senza successo.

Non solo i gialloblu: diversi i club interessati all’esterno della Lazio. Dalla Fiorentina al Bologna, ma soprattutto il Genoa che nelle ultime ore starebbe provando a mettere a segno l’assalto decisivo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Genoa sarebbe in pressing per Cancellierie vuole provare a chiudere nelle prossime ore: si attende l’ok definitivo del giocatore“. Attende il Genoa e attende anche la Lazio, che in caso di partenza dell’esterno potrebbe tornare sul mercato, con Zhegrova proposto in queste ore.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.