Calciomercato Lazio | Harder, il Lipsia deve vendere: la situazione

Il Lipsia ha incassato una cifra importante dalla cessione di Yan Diomande, ma dovrà comunque effettuare altre uscite per sistemare i conti e ridurre i costi della rosa. Lo ha confermato anche il direttore sportivo Marcel Schäfer: prima di nuovi acquisti, il club tedesco dovrà continuare a cedere.

Ed è proprio in quest’ottica che Conrad Harder potrebbe diventare un giocatore sacrificabile. La Lazio aveva già sondato il terreno per il centravanti danese, chiedendo un prestito con diritto di riscatto prima di chiudere per Pinamonti.

Con le possibili partenze di Ratkov e Artistico, la situazione potrebbe restare da monitorare: se il Lipsia avesse bisogno di liberare spazio e alleggerire la rosa, Harder potrebbe tornare a essere un’opportunità per la Lazio.