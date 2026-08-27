Calciomercato Lazio | Miretti lascia la Juve: è fatta con il Besitkas

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CALCIOMERCATO LAZIO - Fabio Miretti saluta la Juventus e la Serie A. Presto diventerà un nuovo giocatore del Besitkas: il centrocampista italiano, accostato anche alla Lazio durante il mercato estivo, è già in partenza per la Turchia. Lì troverà Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic, con cui ha giocato insieme proprio in maglia bianconera. Ora per lui inizierà un nuovo capitolo della sua carriera.