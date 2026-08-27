Calciomercato Lazio | Fabbian lascia la Fiorentina: va al Parma, i dettagli

27.08.2026 12:10 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Fabbian lascia la Fiorentina: va al Parma, i dettagli
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CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo trasferimento per Giovanni Fabbian. Il centrocampista italiano classe 2003, accostato alla Lazio durante il mercato estivo, lascia la Fiorentina e resta in Serie A. Come riportato da Matteo Moretto, infatti, passerà al Parma di Cuesta in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Manca solo l'ufficialità, ma l'affare è concluso.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.