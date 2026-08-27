Ex Lazio | Guendouzi: "Quando 60 mila persone insultano la tua famiglia..."
27.08.2026 12:30 di Simone Locusta
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Tensione altissima al termine di Lione - Fenerbahce, con Guendouzi tra i protagonisti delle provocazioni che hanno acceso gli animi. L’ex Lazio ha poi spiegato cosa è successo e perché ha reagito in quel modo al termine della gara. Di seguito le sue parole:
"Quando 60 mila persone insultano la tua famiglia, tua madre e i tuoi figli, è difficile restare impassibili. Per 90 minuti, e anche durante il riscaldamento, ho sentito insulti alla mia famiglia".
Poi ha continuato: "Se si può provocare in una direzione, deve valere anche al contrario. Sono sempre stato tifoso del Marsiglia, non l’ho mai nascosto. Il gesto di Jul non aveva nulla di offensivo".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.