Ex Lazio | Guendouzi: "Quando 60 mila persone insultano la tua famiglia..."

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Tensione altissima al termine di Lione - Fenerbahce, con Guendouzi tra i protagonisti delle provocazioni che hanno acceso gli animi. L’ex Lazio ha poi spiegato cosa è successo e perché ha reagito in quel modo al termine della gara. Di seguito le sue parole:

"Quando 60 mila persone insultano la tua famiglia, tua madre e i tuoi figli, è difficile restare impassibili. Per 90 minuti, e anche durante il riscaldamento, ho sentito insulti alla mia famiglia".

Poi ha continuato: "Se si può provocare in una direzione, deve valere anche al contrario. Sono sempre stato tifoso del Marsiglia, non l’ho mai nascosto. Il gesto di Jul non aveva nulla di offensivo".