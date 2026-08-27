Calciomercato Lazio | Zappa va al Verona, il Cagliari punta Lazzari e...

CALCIOMERCATO LAZIO - Possibile addio per Lazzari. Il terzino è in uscita dalla Lazio, visto che ormai è finito deitro nelle gerarchie sia a Marusic che a Floriani Mussolini. Gattuso ha fatto la sua scelta a Bologna, inserendo il classe 2003 al posto del montenegrino, uscito dopo venti minuti per infortunio. Per questo ora l'ex SPAL potrebbe lasciare Formello negli ultimi giorni di mercato.

Nelle scorse settimane c'era stato un sondaggio sia del Sassuolo che del Monza. Ora su di lui ci sarebbe anche l'interesse del Cagliari, che sta chiudendo la cessione di Zappa al Verona. Il nome di Lazzari però non sarebbe l'unico nella lista dei rossoblù: come riportato da Gianluca Di Marzio, nel mirino ci sarebbe anche a Mazzocchi del Napoli.