Lazio, non avevi così pochi impegni da vent'anni: il dato
27.08.2026 13:15 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - La riduzione degli impegni può diventare una risorsa per la Lazio. Per la prima volta dopo vent’anni, infatti, la squadra avrà una settimana interamente dedicata alla preparazione della prossima gara di Serie A. L’ultima volta era successo nell’agosto 2006, quando la Lazio di Delio Rossi era stata eliminata dal Messina al terzo turno di Coppa Italia. Lo riporta l'edizione odierna de Il Messaggero.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.