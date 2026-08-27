Calciomercato Lazio | Cancellieri, non solo Parma: altri tre club su di lui
27.08.2026 10:55 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si muove in uscita. Tra i possibili partenti c'è anche Matteo Cancellieri: l'esterno biancoceleste ha il contratto in scadenza nel 2027 e può lasciare il club capitolino in questi ultimi giorni di mercato.
In pole c'è il Parma di Cuesta ma, secondo quanto riportato da Damiano Er Faina, il classe 2001 avrebbe rifiutato la destinazione emiliana. Il mercato però può regalare altre soluzioni.
Sulle sue tracce, infatti, non ci sono solo i ducali. Sempre secondo la stessa fonte, anche Genoa, Fiorentina e Bologna hanno chiesto informazioni alla Lazio per Cancellieri. Situazione da monitorare.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.