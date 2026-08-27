Pinamonti alla Lazio, ufficiale anche la formula del trasferimento: i dettagli
27.08.2026 09:40 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Dall’arrivo di ieri sera a Formello fino all’ufficialità arrivata nella mattinata odierna. Andrea Pinamonti è un nuovo giocatore della Lazio e indosserà la maglia numero 9 lasciata libera da Pedro.
Con il comunicato del club viene ufficializzata anche la formula con cui l’ex Sassuolo è arrivato a Formello. Alla fine l’accordo tra i due club è arrivato per un trasferimento a titolo definitivo, come annunciato dalla Lazio.
Il club biancoceleste, oltre a una prima transazione iniziale, verserà la restante cifra pattuita per il cartellino di Pinamonti tramite diversi bonus inseriti nell’accordo.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.