Calciomercato Lazio | Harder era l'alternativa a Pinamonti? La situazione

RASSEGNA STAMPA - Prima di chiudere per Pinamonti, la Lazio aveva valutato anche Conrad Harder come possibile rinforzo per l’attacco. Il danese, 21 anni, mancino e alto 1,85, era il principale piano B: dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Nordsjælland, si è messo in luce con lo Sporting Lisbona, dove ha segnato 12 gol in 52 presenze, prima del trasferimento al Lipsia nel 2025. In Germania, però, il rendimento è stato più modesto, con 4 reti in 33 partite.

La Lazio aveva sondato la possibilità di impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma alla fine ha scelto di puntare su Pinamonti. A questo punto, anche con le possibili cessioni di Ratkov e Artistico, come spiega il Corriere dello Sport, un nuovo affondo per Harder appare complicato.

Tra i profili seguiti c’era anche Lorenz Hutchinson, giovane centravanti inglese di appena 18 anni, autore di 27 gol in 38 partite con l’Under 18 del Leicester. Il talento inglese rappresenta soprattutto un’idea in prospettiva, una pista da monitorare per il futuro, sempre che non lasci il club prima della fine del mercato e che la Lazio riesca a risolvere le questioni legate all’indice.