Lazio, appena 2000 biglietti venduti per il Genoa. E le partnership con le aziende...
RASSEGNA STAMPA - Sono circa 2.000 biglietti venduti finora per Lazio-Genoa, numeri in linea con quelli registrati in Coppa Italia contro il Mantova, primo appuntamento della contestazione nei confronti di Lotito. Anche per la prima gara casalinga di campionato, quindi, l’Olimpico si annuncia semi-deserto.
Ai biglietti acquistati andranno aggiunti i circa 4.200 abbonati. Il dato definitivo della campagna abbonamenti, chiusa ormai da una settimana, non è stato ancora comunicato ufficialmente dalla società. La Lazio, fa sapere il Corriere dello Sport, starebbe infatti portando avanti ulteriori sottoscrizioni attraverso partnership con aziende e altre iniziative, nel tentativo di incrementare il dato finale.
La sostanza, però, non cambia: anche contro il Genoa il clima sugli spalti sarà segnato dalla protesta e da una presenza di pubblico ben lontana dai numeri abituali dell’Olimpico.