Lazio, si ferma anche Marusic: ecco quanto dovrà restare fermo ai box
27.08.2026 10:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Brutte notizie per la Lazio e per Gennaro Gattuso. Adam Marusic si è fermato nella sfida contro il Bologna, lasciando il posto a Romano Floriani Mussolini. Il terzino biancoceleste si aggiunge a Fisayo Dele-Bashiru, anche lui infortunatosi al Dall'Ara. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, gli esami hanno evidenziato uno stiramento al flessore per il montenegrino, che dovrebbe costringerlo ai box per circa 2-3 settimane. Un nuovo problema per Ringhio, che deve fare i conti con un’infermeria già affollata. Lo stop di Marusic riduce ulteriormente le alternative sulle fasce nelle prossime partite.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.