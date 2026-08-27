Lazio, si ferma anche Marusic: ecco quanto dovrà restare fermo ai box

27.08.2026 10:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, si ferma anche Marusic: ecco quanto dovrà restare fermo ai box
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Brutte notizie per la Lazio e per Gennaro GattusoAdam Marusic si è fermato nella sfida contro il Bologna, lasciando il posto a Romano Floriani Mussolini. Il terzino biancoceleste si aggiunge a Fisayo Dele-Bashiru, anche lui infortunatosi al Dall'AraSecondo quanto riportato da Il Messaggero, gli esami hanno evidenziato uno stiramento al flessore per il montenegrino, che dovrebbe costringerlo ai box per circa 2-3 settimane. Un nuovo problema per Ringhio, che deve fare i conti con un’infermeria già affollata. Lo stop di Marusic riduce ulteriormente le alternative sulle fasce nelle prossime partite.

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.