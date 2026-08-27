Calciomercato Lazio | Idea Zhegrova per la fascia: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome a sorpresa per il mercato biancoceleste. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Edon Zhegrova è un'opzione da tenere in considerazione in orbita Lazio per questi ultimi giorni di mercato.
L'esterno della Juventus è stato proposto al club capitolino, ma prima serve fare spazio in quel ruolo. In quest'ottica, va monitorata con attenzione la situazione di Matteo Cancellieri, il quale può essere ceduto in questi ultimi giorni di mercato per evitare che si liberi a zero nell'estate 2027 (diversi club sono sulle sue tracce).
Nel caso in cui Cancellieri partisse, un'opzione non così remota, la Lazio dovrebbe muoversi in entrata per sostituirlo e il nome di Zhegrova potrebbe scalare posizioni nelle priorità della società biancoceleste.
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