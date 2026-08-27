Il messaggio di Pinamonti: “Felicissimo, non vedo l’ora. Forza Lazio!” - VIDEO

Dall’arrivo a Formello fino alle visite mediche e alle firme sul contratto con la Lazio. Ore intense per il nuovo attaccante biancoceleste Andrea Pinamonti che, tramite i profili social del club, ha rilasciato le prime parole da calciatore della Lazio. Questo il suo messaggio: “Ciao a tutti, sono felicissimo di essere qui e non vedo l’ora conoscere tutti voi. Un abbraccio a tutti e forza Lazio!”.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele