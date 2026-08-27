Infortuni in doppia cifra: l'infermeria della Lazio è già piena

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RASSEGNA STAMPA - Il campionato della Lazio è appena iniziato, ma gli infortuni iniziano già a condizionare le scelte di Gattuso. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, infatti, con gli infortuni di Dele-Bashiru e Marusic, la Lazio ha già raggiunto la doppia cifra. Il monetenegrino e il nigeriano si sono fermati nella sfida contro il Bologna, aggiungendosi a Cataldi, Furlanetto, Bordon, Gigot, Patric, Romagnoli, Pellegrini, Tavares e Isaksen. Gli ultimi due, però, sono rientrati in tempo e hanno già esordito al Dall'Ara.