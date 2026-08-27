Lazio, l'abbraccio tra Pinamonti e Gattuso: "Sono felice e carico!"

Andrea Pinamonti è arrivato nella Capitale e si è subito messo a disposizione di mister Gattuso. La Lazio ha registrato le prime ore dell'ex Sassuolo al Centro Sportivo di Formello e ha pubblicato sui propri canali ufficiali un video riassuntivo. Prima delle visite mediche di rito e le prime foto da nuovo calciatore della Lazio, Pinamonti ha incontrato il mister e il suo staff. C'è stato un abbraccio tra i due, con il mister che ha dato il benvenuto al suo nuovo n.9. Pinamonti, di tutta risposta, si è subito mostrato emozionato per la nuova esperienza: "Grazie mille, sono felice e carico", queste le prime parole rivolte al tecnico biancoceleste.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.