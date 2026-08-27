Lazio, Pinamonti saluta il Sassuolo: "Grazie a tutti. Ora una nuova sfida"

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Andrea Pinamonti ha già iniziato la sua nuova avventura con l'aquila sul petto. Prima di aprire un nuovo capitolo, però, è giusto chiudere nel modo giusto quello precedente.

Tramite un post sul proprio profilo Instagram, il centravanti ha salutato i tifosi del Sassuolo e ringraziato la società per i quattro anni vissuti insieme. Di seguito le sue parole:

"Quando sono arrivato a Sassuolo, non potevo sapere quanto sarebbe diventato importante per me questo posto. Ma dopo quattro anni, posso indubbiamente dire che mi sono sentito a “casa”. Sono arrivato poco più che ventenne e me ne vado da uomo, ma soprattutto da padre e da calciatore più consapevole. Ringrazio società, allenatori, compagni, tifosi e tutti coloro che mi hanno accompagnato in questi anni. Ora è tempo di una nuova sfida. Ma una parte di me resterà sempre qui. Grazie, Sassuolo".