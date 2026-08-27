Champions League, ecco i sorteggi: orario e dove vederli

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L'attesa è finita, è tempo di Champions League. Inter, Roma, Napoli e Como, rispettivamente in prima, seconda, terza e quarta fascia,conosceranno le avversarie della prima fase del loro cammino europeo. Il sorteggio di Champions League andrà in scena oggi giovedì 27 agosto al Grimaldi Forum di Monaco. L'inizio della cerimonia è previsto per le ore 18:00. La cerimonia in occasione del sorteggio sarà trasmessa in diretta e in chiaro su TV8. L'evento sarà inoltre disponibile sui canali Sky Sport, su NOW, tramite app Sky Go e su Amazon Prime Video e attraverso il sito ufficiale UEFA.