Lazio, Pinamonti 'atterra' sull'Olimpico: l'annuncio della GR Sports

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Andrea Pinamonti è un nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante si trasferisce a titolo definitivo dal Sassuolo e già da oggi si unirà al gruppo di Gennaro Gattuso per farsi trovare pronto in vista della prossima sfida contro il Genoa, allo Stadio Olimpico. A celebrare il suo passaggio in biancoceleste è stata anche l'agenzia che cura i suoi interessi, e che ha avuto un ruolo fondamentale nella trattativa. La GR Sports, infatti, ha pubblicato una foto di Pinamonti che atterra con il paracute su un Olimpico e pieno e sul megaschermo la scritta "Pinagol".