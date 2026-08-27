Ex Lazio | Bordoni lascia subito il Padova: va in prestito al Lecco - FOTO

27.08.2026 13:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Bordoni lascia subito il Padova: va in prestito al Lecco - FOTO

Doppio trasferimento in un'estate. È durata pochissimo l'esperienza di Tommaso Bordoni al Padova, centrale classe 2006 che ha lasciato la Lazio a parametro zero. Negli ultimi giorni, infatti, si è trasferito in prestito al Lecco, dove passerà tutta la stagione prima di rientrare nel club biancorosso. Di seguito l'annuncio.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.