Ex Lazio | Bordoni lascia subito il Padova: va in prestito al Lecco - FOTO
27.08.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Doppio trasferimento in un'estate. È durata pochissimo l'esperienza di Tommaso Bordoni al Padova, centrale classe 2006 che ha lasciato la Lazio a parametro zero. Negli ultimi giorni, infatti, si è trasferito in prestito al Lecco, dove passerà tutta la stagione prima di rientrare nel club biancorosso. Di seguito l'annuncio.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.