Piccari non ha dubbi: "Frattesi, la Lazio ha pescato il jolly!"

Ecco il bilancio della prima giornata di Marco Piccari. Nell'editoriale di Tuttomercatoweb.com, il direttore ha parlato di tutte le squadre e di alcuni singoli, soffermandosi anche sulla vittoria della Lazio a Bologna e sull'acquisto di Davide Frattesi. Di seguito le sue parole.

"I jolly della prima giornata sono due. Il primo è Cissé: questo ragazzino del Milan sorprende per qualità e personalità. Bravo Amorim, che ha puntato su di lui, e se il buongiorno si vede dal mattino, Cissé è più di una speranza. Il secondo jolly lo pesca la Lazio con Frattesi. L’ex Inter entra in corsa, segna, salva un gol sulla linea e regala tre punti alla squadra. Davide è subito gigante".