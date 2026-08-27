Niente Lazio per Icardi, ma ora è senza casa: moglie e figli in attesa

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L'avventura di Mauro Icardi al Galatasaray si è ufficialmente conclusa il 30 giugno, con la scadenza del contratto che ha segnato anche la fine del suo soggiorno nella lussuosa abitazione messa a disposizione dal club a Istanbul. A causa di alcuni problemi legali che gli hanno impedito di viaggiare, l'attaccante argentino e sua moglie, China Suárez, hanno dovuto organizzare il trasloco a distanza.

Secondo quanto riferito in diretta streaming da Gustavo Méndez, la famiglia ha già lasciato l'abitazione turca, trasferendo tutti i propri effetti personali in un deposito. Icardi, China e i loro figli sono quindi pronti a partire, in attesa di conoscere quale sarà la loro prossima destinazione.

Il futuro dell'attaccante resta però incerto: Icardi non ha ancora firmato con alcun club e la finestra estiva del mercato chiuderà il 1° settembre. Una situazione che alimenta l'incertezza non solo sul piano professionale, ma anche su quello familiare, visto che bisognerà decidere in quale Paese stabilirsi. Anche per China Suárez il tempo stringe. A settembre, infatti, i suoi figli dovrebbero tornare a scuola, ma al momento non è ancora chiaro dove inizieranno il nuovo anno scolastico.