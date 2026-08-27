Lazio, Pinamonti e la scelta del numero 9: "Fin da piccolo..."
27.08.2026 15:20 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Andrea Pinamonti ha pronunciato ai microfoni del club le sue prime parole da attaccante della Lazio. Il classe 1999 si è espresso anche sulla scelta del numero di maglia, ricaduta sul numero 9 appartenuto fino alla scorsa stagione a Pedro.
"Non c'è un significato personale dietro questa scelta. Fin da piccolo ho visto il 9 come il numero dell'attaccante, averlo sulle spalle mi dà più responsabilità. Lo ha avuto Pedro? Un onore. Pedro è un altro giocatore che ha fatto la storia di questo club e del calcio".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.