Lazio, Pinamonti e la scelta del numero 9: "Fin da piccolo..."

Andrea Pinamonti ha pronunciato ai microfoni del club le sue prime parole da attaccante della Lazio. Il classe 1999 si è espresso anche sulla scelta del numero di maglia, ricaduta sul numero 9 appartenuto fino alla scorsa stagione a Pedro.

"Non c'è un significato personale dietro questa scelta. Fin da piccolo ho visto il 9 come il numero dell'attaccante, averlo sulle spalle mi dà più responsabilità. Lo ha avuto Pedro? Un onore. Pedro è un altro giocatore che ha fatto la storia di questo club e del calcio".