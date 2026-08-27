Lazio, Pinamonti pazzo di Immobile: "Una fonte d'ispirazione. Spero di..."

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Un nuovo attaccante in casa Lazio. Un italiano pronti a lanciare la propria carriera con i colori biancocelesti. Andrea Pinamonti è pronto a raccogliere l'eredità delle leggende che hanno ricoperto quel ruolo prima di lui, tra queste anche Ciro Immobile. Nell'intervista rilasciata ai microfoni del club, iol classe 1999 ha parlato dell'ex bomber e capitano della Lazio e del segno lasciato nella storia della Serie A.

"Immobile? Una fonte d'ispirazione per tutti gli attaccanti italiani. Ha fatto la storia di questo club e non solo. Riuscire solo a fare la metà di quello che ha fatto lui sarebbe un sogno. E' da ammirare la carriera che ha fatto. So che si è ritirato da poco. Ripeto: è stato una fonte di ispirazione per tanti giovani come me". di