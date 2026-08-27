Lazio, lady Pinamonti: gli scatti a Formello nel giorno dell'annuncio - FT
27.08.2026 16:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il calciatore ha svolto nella serata di ieri le visite mediche di rito e ha poi firmato il contratto che legherà ai biancocelesti.
Insieme a lui in questa giornata speciale anche la moglie Dasha che ha postato diversi scatti sui social insieme, anche, al figlio della coppia Adam, il tutto accompagnato da un cuore celeste.
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