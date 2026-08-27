Lazio, lady Pinamonti: gli scatti a Formello nel giorno dell'annuncio - FT

27.08.2026 16:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, lady Pinamonti: gli scatti a Formello nel giorno dell'annuncio - FT

Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il calciatore ha svolto nella serata di ieri le visite mediche di rito e ha poi firmato il contratto che legherà ai biancocelesti.

Insieme a lui in questa giornata speciale anche la moglie Dasha che ha postato diversi scatti sui social insieme, anche, al figlio della coppia Adam, il tutto accompagnato da un cuore celeste.

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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