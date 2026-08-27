Lazio, Sutalo si presenta: "Sono orgoglioso di essere qui. Ai tifosi prometto..."
Non solo Andrea Pinamonti. Nella giornata di oggi la Lazio ha pubblicato anche le prime parole di Josip Sutalo da giocatore biancoceleste.
L'ARRIVO ALLA LAZIO - "Sono davvero felice e orgoglioso di far parte di questo club. La Lazio è una grande società, con una storia importante e tutti mi hanno accolto bene, aiutandomi in questi primi giorni. Il salto diq ualità nella mia carriera consiste nel passaggio a un campionato più aggressivo e più impegnativo dal punto di vista tattico e fisico. Questo sicuramente mi aiuterà a crescere come difensore centrale e migliorare alcuni aspetti del mio gioco. A chi mi ispiro? In passatro seguivo Sergio Ramos, ma non c'è un giocatore a cui mi ispiro".
MONDIALE - "Il Mondiale è la competizione più importante, quindi giocarla regala una sensazione speciale. Affronti le squadre più forti del mondo, quindi hai molto da imparare. Capisci quanto contano i dettagli a certi livelli e impari ancora di più anche grazie al fatto di avere in squadra giocatori che militano in grandi club".
TAYLOR - "Bello giocare di nuovo con Taylor, un calciatore e una persona fantastica. Mi ha aiutato tanto in questi giorni".
FARIOLI E GATTUSO - "A quanto pare era destino incontrare allenatori italiani. Con Farioli ho vissuto una grande stagione all'Ajax. Gattuso? Questo è il primo incontro con lui, non vedo l'ora di affrontare insieme a lui le prossime sfide".
NUMERO - "Perché il 37? Questo è il primo numero che ho ricevuto quando ho firmato un contratto professionistico con la Dinamo, l'ho avuto all'Ajax e lo porterò anche qui".
MESSAGGIO AI TIFOSI - "Ai tifosi garantisco che darò sempre il massimo.".