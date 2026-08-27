Calciomercato Lazio | Colpo last minute in difesa? Ecco da cosa dipende

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio si sta accendendo particolarmente in questi ultimi giorni di mercato. La società biancoceleste è al lavoro sia in entrata che in uscita, pronta a cogliere delle occasioni che si possono sbloccare man mano che il gong si avvicina. Restano diverse situazioni da risolvere, soprattutto in uscita. Il futuro di Romagnoli è un rebus: il centrale è sospeso tra permanenza e cessione ma, secondo Il Messaggero, qualora dovesse partire (l'Atalanta è ancora interessata) allora non sarebbe da escludere un colpo last minute proprio in quel ruolo.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.