Lazio | Pinamonti, le prime parole: "Ho lottato per venire qui"

Ai microfoni ufficiali del club, Andrea Pinamonti ha pronunciato le sue prime parole da giocatore della Lazio.

Che pensieri scorrono?

"Solo bellissimi. Ci tenevo a venire, ho lottato per venire qui. Quando è arrivato l'ok è stato un mix di emozioni felici, anche per la mia famiglia. Nel viaggio di ieri ho ripercorso tanti passi fatti nella mia carriera. Questo è un obiettivo che fa tanto piacere".

Quanto volevi essere qui alla Lazio?

"Non so spiegarlo a parole. Ho fatto di tutto per concretizzare questa trattativa con il mio agente, che ringrazio perché ha fatto un ottimo lavoro. Quando ho avuto il via libera è stato un'esplosione di felicità".

Una variabile femminile ha influito?

"Sì. La mia compagna ha vissuto tanti anni a Roma, la sua famiglia è qua nei dintorni. Di conseguenza anche lei è contenta di questa scelta. Questa scelta l'abbiamo fatta insieme. Sono decisioni che si prendono insieme, io ci tengo tanto alla famiglia".

E' un flirt che parte da lontano: Roma, la Lazio?

"In altri anni ci sono stati voci o interessamenti e non si è mai cocnretizzato. Forse anche per questo l'emozione ora è doppia, tripla..."

L'Arciere di Clas è un soprannome che ancora ti porti dietro?

"Nasce da un'esultanza che facevo in Primavera con un compagno, in convitto. Poi l'ho continuata a fare per un po' di anni, ma ora non esulto più così. In tanti ancora mi chiamano così. Questo potrebbe essere l'anno buono per trovare una nuova esultanza".

Vedi la Lazio come una grande opportunità?

"Sicuramente è una grande opportunità a questo punto della mia carriera. Sono diverso rispetto ai primi anni di Serie A. Giocando si cresce e si fanno esperienza che ti portano a diventare un giocatore più completo. Le parole però stanno a zero, voglio solo impegnarmi e dare il massimo per dimostrare chi sono".

Ti chiamavano il predestinato... ti è mai pesato?

"Quando mi ci chiamavano a inizio carriera era un peso. Ma è sempre stata una cosa al di fuori di me. Io non ho mai preteso nulla. Ho imparato a convivere con questa etichetta e anon ascoltare quello che si dice da fuori, perché leva energie. Ora sono focalizzato solo sul campo, sul mister, su ciò che mi viene chiesto".

Sai chi è l'ultimo re degli attaccanti italiani?

"Ciro Immobile. Una fonte d'ispirazione per tutti gli attaccanti italiani. Ha fatto la storia di questo club e non solo. Riuscire solo a fare la metà di quello che ha fatto lui sarebbe un sogno. E' da ammirare la carriera che ha fatto. So che si è ritirato da poco. Ripeto: è stato una fonte di ispirazione per tanti giovani come me".

Quanta passione scorre in te?

"La passione è alla base di tutto. Senza non si può far nulla nella vita, soprattuto in uno sport come questo che vive di passioni e di emozione che ti porti dietro derivanti da tanti sacrifici che si fanno e la gente non vede. Non c'è solo la partita, c'è tanto dietro. La passione porta a emozionarti e regalare emozioni".

Aiuta la presenza di tanti italiani?

"Certo. Oggi è il primo allenamento qui, ma uin spogliatoio ho visto un clima sereno, di una squadra ben amalgamata e aiuta i nuovi arrivati fin qui a integrarsi facilmente".

Il numero 9?

"Non c'è un significato personale. Fin da piccolo ho visto il 9 come il numero dell'attaccante, averlo sulle spalle mi dà più responsabilità. Lo ha avuto Pedro? Un onore, un altro giocatore che ha fatto la storia di questo club e del calcio".

Hai avuto Gilardino, Grosso e ora Gattuso. La mentalità dei campioni del mondo può aiutare?

"Sicuramente. Mi porto dietro qualcosa di tutti gli allenatori che ho incontrato. Sono contento di poter lavorare con mister Gattuso, sono sicuro che mi può dare tanto".

Sei pronto?

"Sì, sono prontissimo e tutta questa carica che mi porto dietro da inizio trattativa non vedo l'ora di poterle mettere in campo".