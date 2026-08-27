Lazio, non solo Leeds e Gala su Harder: piace anche a un club italiano
27.08.2026 12:15 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Conrad Harder rimane in orbita Lazio. L'attaccante danese, in uscita dal Lipsia, può essere un'occasione per rinforzare il reparto offensivo biancoceleste, ma prima serve sfoltire l'attacco. Un'occasione che, però, può essere sfruttata anche da altri club. Sul classe 2005 è forte l'interesse di Leeds e Galatasaray, ma secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport anche la Fiorentina starebbe seguendo il calciatore per rinforzare un attacco che potrebbe rimanere orfano di Kean, sempre più diretto verso Como.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.