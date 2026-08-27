Ex Lazio | Armini in uscita dal Crotone: tre club di Serie C su di lui
27.08.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
È ormai agli sgoccioli l'esperienza di Nicolò Armini al Crotone. Il difensore classe 2001, cresciuto nelle giovanili della Lazio, può lasciare il club negli ultimi giorni di mercato. Come riportato da TuttoC.com, infatti, su di lui ci sarebbe l'interesse di Lecco, Foggia e Cerignola. Con ogni probabilità, la prossima stagione vestirà la maglia di una di queste tre squadre.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.