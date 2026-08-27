Lazio, Sala: "Mercato? Non voglio escludere brutte sorprese"

27.08.2026 15:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Sala: "Mercato? Non voglio escludere brutte sorprese"
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Il giornalista Cristiano Sala è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare della vittoria della Lazio a Bologna, della protesta dei tifosi e del mercato. Di seguito le sue parole:

"Siamo assolutamente felici della vittoria della Lazio a Bologna, trasferta meravigliosa colorata di bianco e di celeste. La Lazio di fronte ad uno stadio pieno tira fuori il carattere che vuole l’allenatore. Dove lo stadio è stadio, ossia pieno, la Lazio di Gattuso può fare calcio".

"La Lazio è preparata alla dimensione dell’assenza dei tifosi, visto che arriva da due ritiri così. La Lazio fino a poco tempo fa parlava di progetto e anno zero, in realtà era solo ridimensionamento. Voto al mercato? Aspetto al fine del calciomercato per evitare brutte figure, non voglio escludere brutte sorprese".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.