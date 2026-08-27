Lione, l'ex Roma Fonseca duro: "Sono un allenatore di me**a"
27.08.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Una sconfitta amarissima quella rimediata dal Lione di Fonseca che saluta la Champions League dopo aver perso contro il Fenerbahce.
Una sfida in cui è successo di tutto e che, il tecnico del Lione Fonseca, ha così commentato: “Perché ho scelto queste sostituzioni? È sempre la stessa domanda, ormai ci sono abituato. Che posso dire? A fine partita è facile parlare così dei cambi, il discorso è sempre quello".
"Sono un allenatore di mer…”, ha chiosato l’ex tecnico della Roma.
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