Dall'Ajax alla Lazio, Sutalo ritrova Taylor: "Bello giocare di nuovo insieme"
27.08.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Di nuovo insieme. Dall'Ajax alla Lazio: Josip Sutalo torna a giocare con Kenneth Taylor. Il difensore croato ha parlato ai microfoni del club biancoceleste soffermandosi sul suo rapporto con il centrocampista olandese. Di seguito le sue parole: "Bello giocare di nuovo con Taylor, un calciatore e una persona fantastica. Mi ha aiutato tanto in questi giorni".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.