Bucchioni: "Ecco come vedo la Lazio dopo gli arrivi di Frattesi e Pinamonti"
27.08.2026 17:30 di Simone Locusta
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Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare delle prospettive della Lazio dopo gli arrivi di Davide Frattesi e Andrea Pinamonti. Di seguito le sue parole:
"Una settimana fa si parlava di pericolo retrocessione, mentre in pochi giorni è cambiato parecchio. Questa però rimane una squadra che deve semplicemente vivere alla giornata. Se non si risolve la conflittualità ambientale tutti faranno fatica ad esprimersi ad un livello più alto. La vedrei sul decimo posto".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.