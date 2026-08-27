Lazio, Sutalo e il numero 37: "L'ho scelto perché..."
27.08.2026 18:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Il nuovo difensore della Lazio, Josip Sutalo, si è presentato ai microfoni ufficiali del club. Nel corso dell'intervista ha spiegato anche il motivo per cui ha scelto il numero 37.
"Perché il 37? Questo è il primo numero che ho ricevuto quando ho firmato un contratto professionistico con la Dinamo, l'ho avuto all'Ajax e lo porterò anche qui".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.