Lazio, Sutalo e il numero 37: "L'ho scelto perché..."

Il nuovo difensore della Lazio, Josip Sutalo, si è presentato ai microfoni ufficiali del club. Nel corso dell'intervista ha spiegato anche il motivo per cui ha scelto il numero 37.

"Perché il 37? Questo è il primo numero che ho ricevuto quando ho firmato un contratto professionistico con la Dinamo, l'ho avuto all'Ajax e lo porterò anche qui".