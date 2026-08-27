Ex Lazio | Maldini si presenta a Cagliari: "Vorrei trovare continuità. Sulle altre esperienze..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Daniel Maldini è un nuovo calciatore del Cagliari e nel corso del pomeriggo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione per la sua nuova avventura con la maglia rossoblù. Nel corso della conferenza, l'ex calciatore della Lazio ha parlato della sua difficoltà nel trovare continuità, e si è espresso sulle differenze che ha trovato in terra sarda rispetto sua ultima esperienza in biancoceleste. Di seguito le sue parole: "Per quanto mi riguarda, a livello personale credo sia arrivato il momento di avere la continuità che un po' mi è mancata. Per questo, penso che Cagliari sia l'ambiente migliore. Ho naturalmente parlato con mio padre e mi ha dato diversi consigli"

Sulla differenza rispetto alla Capitale: "Sono due ambienti molto diversi (Cagliari e Lazio n.d.r.), conosco il calore che sanno dare i tifosi del Cagliari e non vedo l'ora di assaporarlo di volta in volta".